Il Cimitero per cani e gatti, il primo in Umbria, è realtà: ecco la data ufficiale dell'inaugurazione

Il cimitero per portare un fiore ai nostri amici a quattro zampe si trova a Perugia e a breve sarà inaugurato. Si tratta del primo cimitero per animali in Umbria, e venerdì 8 giugno verrà aperto al pubblico grazie alla cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Andrea Romizi, del vice sindaco Urbano Barelli, diAngela Leonardi Consigliere Comunale e del titolare del canile pubblico Paola Tintori.

Il Parco del Riposo, così chiamato il cimitero per gli animali di affezione sorgerà in via della Valtiera, “Centro F. Susa” a Collestrada e permetterà ai cittadini di poter dare degna sepoltura ai propri amici a quattro zampe.