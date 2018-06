Il cimitero degli animali di Perugia è realtà: ecco il Parco del Riposo per i nostri amici a 4 zampe

E‘ stato ufficialmente inaugurato questa mattina il cimitero per gli animali d’affezione, il Parco del Riposo, al canile pubblico comunale (sezione rifugio) di Collestrada in via della Valtiera. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la consigliera Angela Leonardi, anche in veste di presidente della Consulta degli animali e la dottoressa Paola Tintori, in rappresentanza di Enpa, gestore del canile.

“E’ un grande traguardo per il Comune, ma per tutta la città di Perugia -ha detto Angela Leonardi- un atto di civiltà, che permette di dare un’adeguata sepoltura agli amici a quattro zampe che ci hanno tenuto compagnia in vita, all’interno di un vero e proprio cimitero a loro riservato, nel quale i proprietari potranno andarli a trovare se e quando lo desiderano. Tutto questo è stato possibile grazie agli uffici comunali, alle donazioni dei privati, ad Enpa.”

Il servizio sarà attivato su richiesta dell’interessato, previa certificazione del medico veterinario, corrispondendo una cifra stabilita. Sarà anche possibile apporre una targa con la foto e il nome dell’animale. Le tariffe relative alla sepoltura e ai relativi servizi nel cimitero sono state stabilite già a febbraio scorso con delibera di giunta e sono le seguenti: per il seppellimento di un cane o un gatto fino a 10 kg di peso il padrone pagherà 60,00 euro; per un pet da 10 a 20 kg, 90,00 euro; 110,00 euro se la sepoltura riguarda un cane tra i 20 e i 30 kg di peso e, infine, 160,00 euro per un cane oltre i 30 kg. Per informazioni: Enpa Tel. 075 631 6228 - info@enpapg.it