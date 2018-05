Un luogo per dare degna sepoltura ai nostri amici a 4 zampe: tutto pronto per il primo cimitero per animali, ecco quando

Un luogo dove dare degna sepoltura ai nostri amici a quattro zampe che ci hanno accompagnato nel corso della vita e che a tutti gli effetti fanno parte della famiglia. Nasce con questo intento il primo cimitero degli animali in Umbria, che sorgerà a Perugia, vicino al canile rifugio di Collestrada. I lavori sono ormai in dirittura d’arrivo e la struttura sarà inaugurata a breve, già i primi di giugno. Tutti i dettagli in merito al primo cimitero per animali nella regione, saranno illustrati sabato 12 maggio (ore 11) presso la Loggia dei Lanari, da Angela Leonardi, presidente della Consulta comunale per i diritti degli animali e associazioni animaliste, che annuncerà l'inaugurazione della struttura. La presidente parlerà anche delle altre iniziative in cantiere dedicate agli animali. L'intervento è inserito nell'ambito dell'incontro dal titolo Perugia, città pet friendly. Un'iniziativa importante , questa del cimitero, che risponde al bisogno di molte persone di avere un luogo dove commemorare il proprio amico a quattro zampe.

Come spiega la Leonardi: “Molto spesso parliamo di animali che sono stati al fianco dei loro proprietari per molti anni e che meritano un luogo dignitoso anche una volta che sono venuti a mancare. Perugia sarà la prima città in Umbria ad avere una struttura del genere. Il cimitero sarà gestito dall'Enpa, i lavori sono terminati e ormai siamo ai dettagli. Gli animali sono sempre più una parte importante delle nostre vite e iniziative come questa di Mai dire bau (in programma il 12 e 13 maggio, ndr) rispondono alle legittime esigenze di molte persone. La due giorni infatti metterà al centro il rapporto uomo animale anche in un'ottica di gestione degli animali nei luoghi pubblici, facendo informazione anche sui comportamenti da tenere nel rispetto della città e degli altri cittadini”.

Dopo l'inaugurazione la due giorni entra subito nel vivo con l'inaugurazione della mostra fotografica. Nel pomeriggio, in piazza Matteotti, ci sarà la sfilata dei cani di pura razza fantasia e a seguire le esibizioni di agility dog. Domenica 13 maggio invece si “corre” la Pelosissima, la passeggiata con i propri amici pelosi alla scoperta di Perugia. L'iscrizione è gratuita ed è aperta a tutti, basta arrivare al punto di ritrovo in piazza Matteotti con il proprio cane.