Perugia perde un pezzo di storia: "Dopo 50 anni chiude la libreria Filosofi Bookshop"

L'annuncio arriva dalla pagina Facebook dell'associazione Filosofi...Amo: "Dopo cinquanta anni di attività - si legge nel post - chiude Libreria Filosofi Bookshop, punto di riferimento in città per la produzione legata alla lingua e letteratura inglese, all’editoria per bambini e ragazzi, all’editoria locale umbra. Aperta dal 1969, la porta della libreria in via dei Filosofi 18/20 si chiuderà il 31 dicembre prossimo".

Scrive ancora l'associazione: "Ci spiace e ci rattrista la fine di questa attività, perché quando chiude una libreria non si chiude solo un capitolo della vita di chi l’ha gestita, ma anche una finestra su un universo di tante possibili conoscenze, e si chiude un punto di incontro e di scambio culturale".

E ancora: "Il nostro ringraziamento alla signora Graziella, che con il suo compianto marito Giovanni Varriale dette vita a questa importante attività e al figlio Giuseppe, sempre amorosamente vicino alla mamma nel lavoro: con passione e competenza hanno portato avanti un’impresa di grande utilità culturale per la nostra comunità, che mancherà a tutti noi".