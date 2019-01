Chiusura E45, Ricci: "L'arteria è fondamentale per l'Umbria, chiarezza sui tempi per la riapertura"

Chiede aggiornamenti sulla situazione del viadotto Puleto della E45, il consigliere regionale Claudio Ricci Rp – Ic) che annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta, con l'intento in particolare di fare chiarezza sui tempi per la riapertura di un collegamento "fondamentale per la viabilità e l’economia dell’Umbria”.



Ricci, auspicando che l’atto ispettivo possa essere discusso nella seduta dell’Assemblea legislativa di martedì 22 gennaio, ricorda che “la Procura della Repubblica di Arezzo, a seguito della diffusione di un video, e dopo specifica perizia tecnica, ha determinato la chiusura del viadotto Puleto, per concreto pericolo di crollo. L’Anas sta fornendo alla Procura della Repubblica di Arezzo le dovute informazioni, in relazione a manutenzione/consolidamento, allo scopo di consentire una veloce riapertura del traffico per evitare gravi disagi alla viabilità”.