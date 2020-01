Uffici postali chiusi per lavori a Foligno e Santa Maria degli Angeli: quando riapriranno

Chiusi per lavori gli uffici postali di Foligno e Santa Maria degli Angeli. Come spiega una nota di Poste Italiane "martedì 21 gennaio l’Ufficio Postale di Foligno seguirà il seguente orario: dalle 08.20 alle 13.35. Inoltre, da mercoledì 22 a sabato 25 gennaio l’Ufficio Postale non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione".

Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, prosegue la nota, "i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Foligno 1 aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35. L’Ufficio Postale di Foligno riaprirà lunedì 27 gennaio con il consueto orario".

Per quanto riguarda Assisi, invece, "lunedì 20 gennaio l’Ufficio Postale di Santa Maria degli Angeli seguirà il seguente orario: dalle 08.20 alle 13.35. Inoltre, da martedì 21 a venerdì 24 gennaio l’Ufficio Postale non sarà operativo per consentire lavori di ristrutturazione". Per tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate, prosegue la nota, "i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Bastia Umbra aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato fino alle 12.35. L’Ufficio Postale di Santa Maria degli Angeli riaprirà sabato 25 gennaio con il consueto orario".