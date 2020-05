Dalla messa al rosario per l'Umbria alla Porziuncola, tre appuntamenti virtuali per i credenti

Tre importanti appuntamenti per la comunità di fedeli perugino-pievesi. Tre eventi da seguire in streaming sulle pagine social della diocesi di Perugia.

La Messa pro populo. Domenica 3 maggio si terrà la consueta celebrazione eucaristica pro populo, nel tempo del Covid-19, presieduta dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti nella cappella di Sant’Onofrio della cattedrale di Perugia, trasmessa in diretta, alle ore 10, da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali.

La 57a Giornata per le Vocazioni. Sempre domenica 3 maggio ricorre la 57a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che "quest'anno vivremo chiusi nelle nostre case – commenta don Alessandro Scarda, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale vocazionale – facendoci memoria della sera di Pasqua: 'Mentre erano chiuse le porte del luogo dove abitavano, venne Gesù' (Gv 20,19)". Per vivere in famiglia questo evento si può seguire il video con la preghiera; la diretta sul canale YouTube ; Il flipbook della rivista vocazioni con le proposte di alcune diocesi per l'animazione.

