La Messa in cattedrale celebrata dal cardinale Bassetti, in onda su Rai Uno

Messa delle 11 in cattedrale con ripresa Rai. Grande interesse in città per l’evento religioso celebrato dal cardinale Bassetti e trasmesso sulla rete 1. Preparazione meticolosa in termini di tempi, illuminazione, posizionamento delle telecamere.

Papa Francesco per un giorno nomina Perugia "la capitale della Vocazione": in duomo le telecamere Rai

Coro diretto da don Alessandro Scarda con due chitarre e il violino di Chiara Mezzetti. Liturgia molto partecipata dai fedeli dell’acropoli e non solo: molti, infatti, i perugini accorsi dai quartieri e i turisti che hanno scelto di prendere messa nella città del Grifo. Evento che ha egregiamente coniugato fede, arte, storia e identità.