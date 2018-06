La Chiesa di Perugia si arricchisce di sei giovani sacerdoti: saranno ordinati dal cardinale Bassetti

Sei nuovi giovani sacerdoti a Perugia. Federico Casini, Nicolò Gaggia, Augusto Martelli, Pietro Squarta, Giovanni Le Yang e Salvatore Mauro Reitano, saranno ordinati presbiteri dal cardinale Gualtiero Bassetti nella cattedrale di San Lorenzo il prossimo 29 giugno (ore 17), giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Un evento sentito per la comunità cristiana locale, che vedrà all'opera sei nuovi sacerdoti.

Ma nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, nelle prossime due settimane, ci saranno altri due attesi eventi a conclusione l’Anno pastorale, e vedranno la partecipazione del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei. Il primo è in programma martedì 20 giugno: si tratta della Giornata diocesana dei “Gr.Est. - Oratori estivi” nell’Area verde di Pian di Massiano e che vedrà la partecipazione 3.000 bambini e adolescenti con i loro animatori dei 34 “Gruppi Estivi . La Giornata inizierà alle ore 9, con un momento di animazione per poi proseguire con giochi e attività ludiche a cura degli educatori della cooperativa Pepita Onlus. Poi alle 12, al PalaEvangelisti, incontreranno il Cardinale Bassetti.

Domenica 24 giugno invece (ore 17.30), presso la chiesa dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia, si terrà il 20° anniversario della morte del venerabile Vittorio Trancanelli, il noto medico chirurgo che mise in pratica il Vangelo del buon samaritano in sala operatoria e nella vita, fondando l’associazione “Alle Querce di Mamre” per madri e bambini in gravi difficoltà, adottando, insieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad altre famiglie, diversi minori anche con disabilità.