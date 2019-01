La Befana è arrivata: sorpresa speciale per i piccoli del Chianelli e di Oncoematologia

Tanti doni, dolci e allegria per i bimbi ospiti presso il Residence “Daniele Chianelli” e per i piccoli ricoverati al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia dove la Befana, grazie alla collaborazione ormai quasi trentennale con il Circolo dipendenti della Perugina, ha fatto visita ai piccoli regalando a ciascuno una calza e un piccolo dono e portando allegria nelle loro stanze.



Tante sorprese anche per i bambini ospitati al Residence. Grazie all’aiuto prezioso dei volontari della sezione di Città di Castello i piccoli hanno assistito ad uno spettacolo unico e hanno avuto l’opportunità di vedere la simpatica vecchietta calarsi dal tetto del Residence e consegnare a ciascuno le calze donate sia dal Cral che dai dipendenti della Decathlon.



Un bellissimo ed intenso momento, come da tradizione, è stata la bellissima esibizione del Coro dell’Universitá della Terza Età di Perugia che ha eseguito un bellissimo repertorio di brani Natalizi, seguito dall’esibizione di una piccola amica del Comitato, Alyssa, vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro. Giochi e divertenti gag infine con i clown del Vip (Vivi in positivo) Perugia.

“Regalare questi momenti ai piccoli e alle loro famiglie - ha detto il presidente del Comitato per la Vita, Franco Chianelli - è un modo per donare loro gioia e momenti di svago. Anche il sorriso, la consapevolezza di sentirsi amati possono essere un aiuto concreto nel difficile percorso che stanno affrontando”.