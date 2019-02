INVIATO CITTADINO Scoperto l'autore del Che Guevara di Porta Pesa

Te lo do io il Che. Un attento e informatissimo lettore (amico dell’Inviato Cittadino e di Perugia oday) ci aiuta a risolvere il piccolo mistero sull’opera esposta in quel terrazzino della Pesa. Il Che Guevara “guardiano della Pesa”, di cui abbiamo scritto ieri, è un'opera di Josè Carlos Araoz, artista argentino, autore (fra l’altro) dello splendido murale del “Dono del mantello di San Martino” realizzato nella piazza del Castello di Mugnano.

Josè – fino a qualche tempo fa – operava in un locale ad angolo fra piazzetta del Duca e via del Roscetto, distretto artistico di via della Viola. Ora ha dovuto trasferirsi in una ex macelleria (ci sono ancora gli uncini per appendere le carni) localetto ad angolo fra via Cartolari e via della Viola.

Il luogo precedente era ben noto ai vecchi perugini che vi si recavano per comprare, dai fratelli Sartoretti, la miglior porchetta e le migliori salsicce della città. Ora Josè ha dovuto sloggiare e nella vecchia sede stanno completando i lavori per ospitare un esercizio di pizza al taglio. Che dovrebbe aprire a breve.

Ci ricorda Marco Andrea Fichera (e ci richiama in mente la verità, osservata e dimenticata) “Prima stava nella vetrina dell'atelier davanti le scalette del Carmine, adesso sta sul balconcino della casa dove recentemente si è trasferito”.