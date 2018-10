Muore il celebre cantante Charles Aznavour: i suoi vestiti furono confezionati anche dal sarto perugino Augusto Lemmi

Scompare Charles Aznavour… e pochi sanno dei suoi rapporti con Perugia. O meglio: con il principe dei sartori della Vetusta. Ossia Augusto Lemmi, sarto e uomo straordinario che ci ha da poco lasciato. È appena uscito un libro dell’amico Rino Fruttini “Augusto Lemmi, un artigiano della moda” (Morlacchi editore) dal quale l’Inviato Cittadino è autorizzato a prendere due foto e qualche passaggio.

Dichiarava Lemmi a Fruttini: “Ho seguito per un certo tempo Aznavour. Prima a Parigi per prendergli le misure o rifinire il vestito. L’ho raggiunto anche in Russia, a Mosca”. Lemmi aveva conosciuto il cantante armeno nel 1958, quando fece un concerto a Perugia. “Poi – racconta – l’ho incontrato a Firenze, a Milano. Lo raggiungevo nelle città del suo tour. Ho anche delle foto degli incontri. Questa è una forma di assistenza in cui il sarto raggiunge il cliente per appuntamenti là dove si trova a svolgere uno dei suoi molteplici impegni”.

Lemmi – nel libro – riferisce anche come Aznavour la pensava su temi delicati quali l’omosessualità e riporta il suo dissenso con Putin che li perseguitava. Scrive ancora Fruttini, riportando le confidenze di Lemmi: “Aznavour mi ordinava 4, 5 vestiti e poi, dopo la consegna, me ne ordinava degli altri. La moda italiana faceva breccia in personaggi internazionali… L’ho conosciuto al Morlacchi e, da lì, il passa parola mi ha portato anche altri clienti”.

Insomma, Aznavour scompare a 94 anni. Lemmi non lontano dai 90. Due destini di lunga vita e di successi che legano entrambi i personaggi, in qualche modo, alla storia della Vetusta.