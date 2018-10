Dall’idea di un giovane perugino il primo reality sui “cervelli in fuga”: il format prodotto per Mtv

Nasce dall’idea di un giovane perugino, Luca Rufini, insieme a Lorenzo Ait, la prima edizione del web format “Brain back home”. Un format nuovo, veicolato su Mtv.it che si ispira alla tematica dei cervelli in fuga. Luca Rufini, Direttore Creativo di “Dare Studio”, per realizzare il forma ha preso ispirazione dal progetto dell’Agenzia Umbria Ricerche “Brain Back Umbria” e che ha come obiettivo quello di finanziare nuove start up d’impresa per favorire il rientro degli emigrati umbri nel territorio.

Luca si è domandato: perché non provare a rendere questa idea un programma di intrattenimento? I giovani startupper saranno i veri testimonial del progetto e si racconteranno nella dinamica cornice della città di Londra per tutta la durata dei sette episodi web. I protagonisti saranno seguiti durante la loro formazione professionale con i loro business coach Lorenzo Ait e Gianluca Massini Rosati, per poi tornare in Italia e proporre le loro idee alle aziende del Bel Paese che hanno deciso di aprire le loro porte per valutare le loro idee di business.

Non mancheranno momenti di divertimento e spensieratezza con i ragazzi che andranno alla scoperta della città. Chi dei ragazzi riuscirà a realizzare la propria idea imprenditoriale? Il format è costituito da 7 puntate e contenuti extra veicolati nel portale web www.mtv.it a partire dal 1 ottobre e per tutto il mese.