Appello d'amore sulla linea del bus: "Sono sola, cerco una bella storia"

Un foglio incollato, arancione su grigio scuro, racconta la solitudine, il dolore, la speranza di un futuro migliore. Una pagina scritta a mano, appiccicata su di una paratia di un bus urbano a Perugia, descrive il tentativo di riscatto di una persona, facendo intuire l’abisso precedente.

Un messaggio semplice “cerco uomo/ragazzo 45enne per spero bella storia” perché prima non è stato così. “Ti voglio libero da amori in corso, ti voglio autonomo, autosufficiente, lavoratore che abiti da solo”, segno che non tutti sono stati onesti. “Sono una donna 56enne, ma non li dimostro troppo nel corpo. Sono libera da vincoli famigliari. Ho molto sofferto a causa dei vincoli famigliari, ora sono libera, ho deciso che non cerco più un coetaneo, inoltre mi si offrono più vecchi, ma io non mi ci trovo bene. Sono troppo meschini, fanno solo i conti se gli conviene… comunque non cerco l’avventura di una sera, ma una storia stabile”, lo scontro con una dura realtà maschile, egoistica e opportunista.

“Divorziata, orfana, madre mancata, ormai ho bisogno di motivazioni al vivere, cerco essere umano vitale, ottimista, onesto, che mi dia amicizia disinteressata, aiuto morale, che mi faccia ritrovare la gioia di vivere. Ho molto sofferto” che suona come un appello non solo all’amore, ma contro la solitudine.