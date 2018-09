In vendita mega centro vivaistico, serre da 4mila quadrati: come partecipare all'asta

All’asta il Centro vivaistico di Pietrafitta; per le offerte c’è tempo fino al 17 ottobre e il prezzo base è di 150 mila euro. Il Centro vivaistico della Comunità Montana Trasimeno-Medio Tevere è stato messo in vendita nell’ambito del processo di liquidazione degli enti montani (previsto dalla riforma endoregionale) e la struttura si trova a Pietrafitta.

Il centro comprende, oltre a serre per 4 mila e 426 metri quadri, ombrai che coprono una superficie di 2156 metri quadri, un magazzino (307 metri), una tettoia (84 metri), locali per uffici (96 metri), un terrazzo (oltre 35 metri), un magazzino tettoia (319,5 metri), aree di coltivazione alberi e arbusti in vaso e terreni agricoli (per 6 mila e 661 metri quadri). Sono annesse inoltre proprietà boschive e altri terreni agricoli.

La cessione della struttura avverrà attraverso asta pubblica (il prezzo base è di 150 mila euro), con offerte segrete. Gli interessati, che per informazioni possono telefonare allo 075/8474133, dovranno far pervenire le offerte alla sede della Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere (a Magione, in via Dante Alighieri 2) - secondo le modalità previste dal bando (scaricabile dal sito www.montitrasimeno.umbria.it) - entro le ore 12 del 17 ottobre prossimo.