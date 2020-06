INVIATO CITTADINO Centro storico, in via del Roscetto salta la pavimentazione

In via del Roscetto salta la pavimentazione e il cantiere comunale interviene per un tempestivo ripristino. È un fatto piuttosto raro, quello accaduto al lastricato in pietra serena scalpellata a spina di pesce. È vero che si tratta di un materiale che tiene poco il cemento, ma il peso stesso delle lastre basta a conferire stabilità, in una zona in cui, peraltro, c’è poco traffico, dato che vige la Ztl (e non si è mai capito perché).

Come sia, tutta la superficie, tra lo slargo della Pesa e la chiesa di S. Maria Nuova, è stata ben rifatta: sia il Roscetto che via Bella e via dei Ciechi. Tanto da costituire ormai un best cittadino. A completare il lavoro manca solo via della Torricella, quella che inizia poco sotto il Post Mod, a metà delle scalette di via del Carmine, sboccando accanto allo storico negozio Rosi. Bisognerà decidersi a farla, altrimenti resta lo “scollatoio” pericoloso che è.

Come sia, in via del Roscetto (che ricorda il fine cesellatore del Reliquiario del Santo Anello in cattedrale) è accaduto che una consistente zona della strada si sia sollevata. Si pensa, a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno finito col creare un processo di imbibimento della pietra, con aumento di volume e successivo distacco.

Gli operai del cantiere sono all’opera per rifare la base e rimettere in sede i materiali. Intanto hanno messo a posto la parte più delicata: quella intorno a pozzetto. Nel giro dei prossimi giorni completeranno il lavoro. Confermando la perizia e l’operosità di questi dipendenti comunali, essenziali per risolvere al volo problemi imprevisti. E, talora, ingiustamente soggetti a facili e infondate ironie, rette solo dal pregiudizio (“Uno guarda, uno tiene, uno aguarda si vien bene”).