Quando segnalare serve a dissuadere, piazza della Sinagoga liberata da rifiuti e orinatori seriali

Quando segnalare serve a dissuadere da cattivi comportamenti. Per fortuna. Accade nella piazzetta della Sinagoga, dove l’Inviato Cittadino ebbe a segnalare l’apposizione di due cartelli che stigmatizzavano altrettanti comportamenti, entrambi esecrabili. Il primo era costituito dall’abbandono di sacchi d’immondizia, a ore e giorni impropri (riferiscono di autentici “lanci” di sacchetti da auto di passaggio).

Il secondo esempio di palese e inaccettabile provocazione erano gli svuotamenti di vescica dei bevitori di birra, ad angolo fra via Ulisse Rocchi e piazzetta della Sinagoga, in prossimità della “Pizzeria Romana”, nuovo esercizio per la somministrazione di alimenti (peraltro, di qualità e serviti in condizioni di assoluta igiene).

Il titolare – un ragazzo educato e deciso – ha preso il toro per le corna. Scrivendo e apponendo quel cartello, ha in qualche modo sollecitato un accorto controllo degli addetti alla pulizia urbana. E, quanto agli orinatori seriali, quella scritta pare aver funzionato da dissuasore. Sta di fatto che le cose si sono normalizzate. E in piazzetta della Sinagoga, come nel tratto adiacente al bar, alla tabaccheria e alla pizzeria di via Ulisse Rocchi, non si trovano più sacchi d’immondizia né si avverte quello sgradevole tanfo di orina. Una constatazione positiva, infine, sulla diminuita presenza in loco di spacciatori.