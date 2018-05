Piazza della Repubblica, il giornalaio-patriota: "Al cliente tedesco aumento del 50% causa spread"

Un po' per riderci su. Molto, anzi moltissimo per sfogarsi ribadendo che l'Italia onesta, lavoratrice, costruttrice del bello è stanca di sentirsi dire, come 60 anni fa, dal popolino "tedesco di Germania" - come avrebbe detto il grande Paolo Villaggio - che siamo dei lavativi, dei truffatori... e persino dei rinomati scrocconi. Come scritto su alcuni settimanali popolari. E così un po' per riderci su, moltissimo per rabbia e per amore, uno dei più noti giornalai del corso Andrea Fonte - la sua edicola si trova In Piazza della Repubblica - questa mattina ha deciso di alzare lo spread dei suoi prodotti, dei suoi giornali e dei souvenir soltanto per i turisti tedeschi.

E lo ha annunciato con tanto di locandina: "Si avvisa la clientela tedesca che per loro i prezzi saranno maggiori del 50% causa spread. Siccome siamo un popolo di scrocconi, siamo cero che capirete. Grazie. Il giornalaio". Chi passa legge e urla bravo. Una piccola ribellione non tanto a favore dei nostri politici, della nostra vampirizzata economia, ma in nome del popolo italiano, quel popolo che ha festeggiato da poco 100 anni dalla Leggenda del Piave, dove il nemico "non passò", Ma oggi siamo tutti europei, tutti fratelli...e anche in famiglia a volte bisogna saper di no.

Gallery