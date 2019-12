INVIATO CITTADINO Centro storico, furgone incastrato in via delle Conce: traffico bloccato

Mezzo di lavoro incastrato in via delle Conce paralizza il traffico per oltre mezz’ora. Irritazione e proteste finché gli automobilisti, imbufaliti, non decidono di scendere per via Imbriani, raggiungere Monteluce attraverso via Enrico dal Pozzo e quindi tornare indietro e dirigersi verso la Galleria Kennedy. Quando si dice “fare il giro dell’orto”. Ma, se tertium non datur, si arriva anche a fare chilometri, pur di cavarsi di mezzo.

Camioncino con materiali di risulta, frutto di una ristrutturazione in Centro storico, scende imprudentemente per via Alessi. Ma non ha fatto i conti con la strettissima via delle Conce dove resta incastrato dalle 13:20 fino alle 14:00. Orario peggiore non poteva capitare.

Le hanno provate di tutte: sgonfiare le gomme, alzare le sponde, spingerlo a mano lateralmente. Sgommate e puzzo relativo per la strada intestata al massimo architetto della Vetusta, nato a pochi metri da lì, in via Cartolari. Comunque, malgrado gli sforzi, non c’era verso di smuoversi. Finché hanno forzato, massacrando il mezzo, portando via l’angolo di mattoni e tirando dritto.

In fondo alla discesa c’era una pattuglia della Municipale ad attendere. Qui è accaduto qualcosa che non siamo in grado di riferire.

Foto e notizia provengono dall’onnipresente “defensor civitatis”, l’immobiliarista Gianluca Papalini, che si è fatto carico di chiamare i vigili urbani perché, eventualmente, interessassero i Vigili del Fuoco per movimentare il mezzo incastrato.

Ci si chiede se sia possibile continuare così: fatti del genere accadono ripetutamente. Dice Papalini: “Non si può consentire che la città venga messa a dura prova, e danneggiata, per l’imprevidenza di alcuni”. Commento da condividere.

Con le tecnologie attuali, perché non piazzare in quel punto una telecamera utile a monitorare questo genere di incidenti così fastidiosi e frequenti?