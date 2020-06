INVIATO CITTADINO Centro storico: è tornata la sosta selvaggia

Acropoli. Quando (possibile) ripresa fa rima con (sicura) maleducazione… automobilistica. Molti i negozi aperti, ma la clientela latita.

Complice il bel tempo, si vede in giro parecchia gente, a far capo dalle 11. Anche un gruppo di ciclisti e qualche turista (pochi). Diversi i perugini che hanno fatto un salto “nsu” per vedere come va.

Fra essi, l’Inviato Cittadino che scambia due chiacchiere con Carlo Pagnotta e il collega Pasquale Punzi. Non c’è il pienone, ma qualcosa si muove.

Bene hanno fatto alcuni negozianti e bar ad aprire, in corso Vannucci, come in piazza Matteotti e in via Mazzini. È segno di speranza per una ripartenza commerciale lungamente auspicata.

Peccato che non cambi la maleducazione degli automobilisti: vetture in sosta per ogni dove. Mentre al parcheggio del Mercato è un vuoto totale, come pure alle Briglie. Tendenza al risparmio dei soldi del parcheggio? Pare di sì.

Sta di fatto che a far capo da via Baglioni è tutto un caos. Tra via Baglioni e piazza Matteotti una macchina addosso all’altra. Non parliamo poi della zona intorno alla chiesa del Gesù. Qui auto in sosta vietata esibiscono sfacciatamente un permesso, pur sapendo di essere in pecca. Riferiscono che, in mattinata, perfino macchine istituzionali hanno parcheggiato in un posto riservato all’handicap. Chi controlla i controllori?

Questo bailamme di macchine è forse segno di vitalità. Ma di certo è anche immagine impeccabile di maleducazione stradale. Che almeno porti qualche beneficio al commercio. Gli unici ad avere qualcosa in mano erano gli acquirenti delle pastarelle domenicali. È già qualcosa. Ma non basta.