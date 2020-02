INVIATO CITTADINO Centro storico, Talmone non c'è più: chiuso il negozio

Negozio Talmone in via delle Volte, game over… for ever. C’era una volta uno storico negozio che era riuscito a mettere radici nella città del cioccolato. Malgrado le dolcezze identitarie di donna Luisa, Talmone e i suoi prodotti si erano affermati nella città d’Euliste. Merito – si dice – delle signore che lo gestivano: persone di rara educazione e alta professionalità. Per non parlare dei prodotti di qualità in confezioni accattivanti.

Poi il declino, legato a mode e modi imperanti. O forse anche per il fatto che quell’esercizio, negli anni, era rimasto fedele a se stesso, senza cedere alle lusinghe pubblicitarie “gridate” o sventolate con arditi giochi di parole.

Sta di fatto che tutto si è retto finché sono giunti a maturazione l’età di pensione e il diritto al riposo.

In concreto, nessuno si è fatto avanti per il subentro e quel negozio si è avviato alla chiusura. Con mestizia, s’intende.

La titolare non ha fatto rifornimento di ghiottonerie in vista del Natale. Con l’anno nuovo, si è limitata a mettere in vendita gli ultimi ricordi, cimeli e memorie d’antan: ceramiche, specchi serigrafati, scatole con putti e angioletti, figurine col sapore d’antico, come le chincaglierie nel salotto di nonna Speranza, per dirla con Gozzano, tanto per restare in quel di Torino.

Insomma: fuori tutto, a prezzi di realizzo. Ora si è giunti all’ultimo atto: porte a vetro oscurate, biglietto che avvisa di lasciare la posta al vicino negozio.

Decenni di storia che se ne va. Memorie di dolciumi che lasciano in bocca un gusto amaro. La vita fugge, et non s’arresta una hora.