INVIATO CITTADINO Piazza Danti, fervono i lavori per l’installazione della piattaforma del bistrot "Al Tartufo"

Fervono i lavori per l’installazione di una piattaforma in piazza Danti per il bistrot "Al Tartufo". Tutto in regola: autorizzazioni concesse, progetto approvato e dimensioni accettate. Il manufatto avrà una misura di 6 metri per 4 e ospiterà almeno una decina di tavoli.

Il Bistrot di via Ulisse Rocchi potrà così operare anche all’aperto nella bella stagione. Buona notizia per il commercio e per la socialità dell’acropoli. C’è chi giustamente osserva come queste presenze di clienti in piazza Danti possano fungere da forma di controllo del territorio. Oltre che da deterrente contro atteggiamenti diffusi e deprecabili. Augurandoci che gli orinatori seriali, abituati a svuotare la vescica sulle scalette della cattedrale, vengano dissuasi dalla presenza delle persone.

Bene hanno fatto a concedere l’autorizzazione. La città non potrà che trarne beneficio.