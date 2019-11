C'è chi scommette sul centro storico: due imprenditori perugini aprono in corso Garibaldi

C'è chi se ne va e c'è chi scommette sul centro storico di Perugia. Due giovani imprenditori perugini hanno fatto la scelta di trasferire dalla periferia a Corso Garibaldi la loro attività “Puntoexe”.

Laura Santucci e Marcello D’Ambrosa, sono i due titolari dell'azienda che opera nel settore dell’assistenza tecnologica, recupero e ricostruzione di apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, Pc, Mac, smartphone, tablet e altro ancora. Da oggi hanno aperto i battenti della nuova sede in uno dei posti caratteristici di Corso Garibaldi a pochi passi dal Tempio di Sant’Angelo.

“Abbiamo fatto questa scelta per contribuire a rianimare il centro storico della città e renderlo più vivo e frequentato – commentano Laura e Marcello – la nostra filosofia è volta al rispetto dell’ambiente e della eco-sostenibilità e all’eticità nello svolgere servizi di assistenza tecnica “ .

Il proposito di questi due giovani è di contribuire fattivamente all’opera di recupero sociale - delle aree storiche cittadine - con un maggiore insediamento di nuovi servizi commerciali, come loro attività, così da rafforzare il “presidio di legalità” nelle zone più caratteristiche di Perugia sperando così di sensibilizzare il più possibile l’attenzione delle Autorità e delle Associazioni Civiche. E per superare le difficoltà di parcheggio e accesso al centro hanno attivato il servizio di ritiro/consegna a domicilio per tutte le tipologie di assistenza richiesta da casa o dal luogo di lavoro gestendo il tutto dalla sede di Corso Garibaldi 236.