Centro salute di Magione, il sindaco Chiodini. "Necessario far ripartire subito i lavori di ampliamento"

Il sindaco di Magione Giacomo Chiodini chiede di riprendere i lavori relativi agli spazi del Centro salute di Magione.

Nella lettera inviata alla Regione dell’Umbria e all’Usl Umbria 1, il sindaco ha ricordato come i lavori, sospesi per l'emergenza sanitaria, riguardino spazi e servizi come l’ingresso a piano terra con modifiche nell’area del Cup e in quella di attesa oltre alla ricollocazione logistica di tutti i servizi presenti al piano terra. Ulteriori interventi sono previsti per il poliambulatorio, situato al primo piano, attraverso una riorganizzazione degli ambulatori esistenti per ottenere uno spazio maggiore, la riservatezza e la funzionalità per il consultorio, non più unito al poliambulatorio.

“A seguito della disponibilità dei nuovi spazi, circa 800mq – ricorda il primo cittadino – l’Usl ha predisposto un progetto di riorganizzazione dei servizi al fine di garantire una migliore fruibilità e, laddove possibile, un ampliamento degli stessi. Tale progettazione è purtroppo ferma. Si sottolinea – scrive Chiodini – come questo, proprio per la qualità dei servizi svolti, risulti essere da anni punto di riferimento del territorio del Trasimeno nonché del Corcianese. In quest’ottica si evidenzia la necessità di potenziare il consultorio anche con l’acquisto di nuova strumentazione, a partire da un nuovo ecografo”.