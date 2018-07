Restyling di Gesenu a San Marco: nasce il nuovo Centro del Riuso, ecco cosa cambia

Restyling a San Marco e un nuovo Centro per il riuso nel quartiere. Prenderanno il via il 16 luglio i lavori al Centro di Raccolta Gesenu del quartiere perugino per l’ammodernamento, la ristrutturazione e il miglioramento e per la realizzazione del nuovo Centro per il riuso. A Perugia in questi mesi resteranno comunque disponibili ai conferimenti gli altri 4 centri di Raccolta del Comune ubicati rispettivamente a Collestrada, Via della Pallotta, Sant’Andrea delle Fratte e Ponte Felcino.

La gestione dei centri del riuso permetterà di sviluppare la cultura dell’usa e getta, promuovendo il riutilizzo di beni che altrimenti sarebbero destinati ad essere rifiuto, incrementandone la vita utile e di conseguenza riducendo i volumi in ingresso ai centri di smaltimento e recupero. Questo tipo di centro consente infatti di promuovere il reimpiego ed il riutilizzo di beni usati, prolungandone il ciclo di vita, in modo da ridurre la quantità dei rifiuti da gestire.

L’ipotesi del progetto riguarda la realizzazione di un “centro comunale del riuso” per il Comune di Perugia. Il “centro comunale del riuso” servirà un bacino potenziale di 166.134 abitanti. Per rendere attuale quanto previsto dalle Linee Guida regionali per la realizzazione dei “centro del riuso”, è stata individuata un’area idonea che, oltre a possedere adeguate caratteristiche, è situata all’interno dell’area di competenza del Centro di Raccolta del Comune di Perugia ubicato tra le Frazioni di San Marco e Cenerente, lungo la Strada San Marco-Cenerente presso la Cava Piselli.

L’area in esame risulta riservata attualmente al conferimento dei rifiuti urbani da parte degli Utenti residenti nel Comune di Perugia che possiedono apposita tessera per l’accesso ai Centri di Raccolta comunali. L’ipotesi progettuale consiste in una sistemazione dell’area per destinarne una parte specifica esclusivamente a “centro del riuso”, garantendone un agevole riconoscimento da parte degli utenti e assicurandone un comodo utilizzo. In tal proposito ci si adopererà in una razionale risuddivisione e miglioramento degli spazi presenti, garantendo inoltre un accesso all’area in sicurezza e idonei spazi per la sosta dei fruitori della struttura.