Coronavirus, al centro commerciale su appuntamento: ecco la app per entrare nei negozi senza fila

Uno strumento per la gestione in sicurezza dei flussi di persone nei centri commerciali, nato ben prima dell’emergenza sanitaria come strumento di ‘fidelity marketing’ e che adesso, opportunamente implementato e aggiornato, aspira a diventare utile nella fase post Covid-19. Il Quasar Village di Corciano, il Cospea di Terni e il Castello di Città di Castello, insieme ad altri centri commerciali gestiti da Ethos, lanciano ‘Salvacoda’, un’app che permette al cliente di entrare nei negozi senza creare sovraffollamento, nel giorno e nella fascia oraria preferita. Una volta scaricata l’app sul proprio smartphone, questa mostrerà la lista dei negozi aderenti a Saltacoda. Basterà prenotare ‘la visita’ per il negozio di proprio interesse e verrà associato un numero progressivo per gestire l’entrata. Quando arriverà il proprio turno il cliente riceverà una notifica che lo inviterà a recarsi nel negozio prescelto. Il secondo e terzo cliente in coda, a loro volta, riceveranno contemporaneamente una notifica push che li avvisa di prepararsi a entrare, a breve, nello store.

“Una piattaforma che va oltre l’emergenza da Covid-19 e ed è già comunicazione del futuro – ha spiegato Davide Petrucci, responsabile marketing di Ethos – . In questi mesi di lockdown c’è stato un incredibile ‘acculturamento digitale’ e hanno iniziato ad utilizzare le app anche persone in una fascia d’età più avanzata, solitamente lontana dalla digitalizzazione. Ecco perché, nel lanciare questo sistema che integra l’app e i totem collocati nei centri commerciali, abbiamo utilizzato un claim che ci sembra molto incisivo: ‘Fare la fila è una cosa d’altri tempi’”.

“Il centro commerciale – fanno sapere i diversi direttori – può indirizzare le persone a un ingresso specifico, magari controllato da un operatore. I negozi possono gestire gli accessi, sempre con la stessa app, senza creare assembramenti e file davanti al punto vendita. Il cliente, inoltre, può scegliere di non scaricare l’app ma di utilizzare il totem presente nel centro, che consente di ottenere gli stessi servizi offerti dall’app e in modalità completamente integrata”.