Centri estivi per bambini e ragazzi, scatta il contributo per i genitori: ecco come fare

C’è un contributo per le famiglie che decidono di iscrivere i propri figli ai centri estivi. Il Comune di Todi quest’anno ha deciso di agevolare e sostenere i genitori, aprendo una manifestazione d’interesse nei confronti di soggetti pubblici e privati che offrono attività e servizi estivi per bambini e ragazzi, così di poter erogare un contributo destinato ad abbattere la retta per la frequenza delle strutture.

Sia per i soggetti gestori che per le famiglie, i moduli per fare richiesta di accesso al contributo sono disponibili sul portale istituzionale del Comune di Todi (www.comune.todi.pg.it). I soggetti gestori dovranno far pervenire le istanze di richiesta in busta chiusa entro le 13 del 20 giugno all’Ufficio protocollo del Comune.

Le famiglie possono invece inoltrare la domanda – che dà diritto ad uno sconto di 5 euro a bambino sulla retta settimanale – o presso gli uffici comunali dei servizi sociali, oppure inviando il modulo compilato (disponibile sempre sul sito web del Comune) all’indirizzo sociale@comune.todi.pg.it.

“L’estate apre un periodo in cui i vincoli conciliati famiglia-lavoro sono più stringenti. È per questo che grazie ad una collaborazione con gli enti che operano nel territorio con servizi a supporto delle famiglie, il Comune ha potuto offrire la compartecipazione alle spese di gestione e assumere il ruolo di coordinatore delle varie proposte” - commenta Alessia Marta, assessore comunale ai servizi sociali.

E così i genitori potranno scegliere tra: campus sportivi, fattoria didattica, l’esperienza laboratoriale dell’istituto agrario e il Grest dell’oratorio. “Da quest’anno – conclude l’assessore - si aggiunge anche un campus intergenerazionale, di cui sono stata promotrice, che si svolgerà e coinvolgerà i soci dell’associazione Pozzo Beccaro. È importante infatti seguire quello che le politiche europee già sostengono da anni, ovvero sviluppare un modello fondato sulla solidarietà tra generazioni, nell’obiettivo di promozione di cittadinanza attiva in un’ottica di equità e coesione sociale”.