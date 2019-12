Un'altra centenaria in Umbria, super nonna perugina festeggia un secolo di vita

Un'altra umbra si aggiunge alla lista dei centenari nella nostra longeva Regione. A spegnere cento candeline sulla torta di compleanno, questa volta è stata la signora Amedea Cinaglia, nata un secolo fa e residente a Solfagnano Parlesca, frazione del Comune di Perugia.

Conoscenti, amici e parenti hanno voluto festeggiare e salutare Amedea, circondata dalle tre figlie Maria Luisa, Liliana e Graziella (nella foto insieme alla consigliera Roberta Ricci), dai quattro nipoti e altrettanti pronipoti.

Anche il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha inviato i suoi auguri personali a nonna Amedea, oltre ad un quadro in argento raffigurante piazza 4 novembre. A portare il saluto dell'amministrazione il vice presidente del consiglio comunale Roberta Ricci, amica di famiglia, che ha sottolineato come “i nostri anziani incarnino i valori di una volta, a cui i più giovani dovrebbero tendere, ovvero lavoro e famiglia.” Alla fine della festa, i fuochi di artificio hanno salutato una giornata memorabile per nonna Amedea.