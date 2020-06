Idealmente "in ginocchio" nella ricorrenza del XX Giugno per George Floyd e Patrick Zaky

Un XX Giugno dedicato a George Floyd e a Patrick Zaky. E' l'invito lanciato dalla Società generale di mutuo soccorso in occasione dei prossimi appuntamento con le cerimonie del XX Giugno 1859. Un evento che viene ricordato come l'unica "rivolta popolare" del Risorgimento italiano. Fatti ricordati e conosciuti perché "testimone e vittima delle violenze" fu la famiglia statunitense Perkins e il racconto che ne fece il New York Times.

"Articolo che ebbe risonanza internazionale, suscitò indignazione al punto che venne persino scritta una canzone del XX Giugno in inglese e indusse Cavour a trarre profitto da quanto era successo. Un filo internazionale che arriva al 20 giugno del 1944 con le truppe inglesi che entrarono in Perugia liberandola dal nazifascismo" si legge in una nota della Società generale di mutuo soccorso di Perugia.

Da qui l'invito a partecipare alle manifestazioni del 20 giugno, dalle 10, per ricordare anche "Patrick Zaky, studente egiziano all'università di Bologna impegnato per i diritti umani", arrestato da Al Sisi in Egitto, per "non permettere che faccia la stessa fine di Giulio Regeni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'invito è anche quello di "esserci idealmente in ginocchio per George Floyd, il nero americano morto soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto. Per lui si sono mobilitati in tutto il mondo come a New York fecero per noi nel 1859 - si legge nella nota - Proteste contro il razzismo in grandissima parte non violente alle quali i cittadini di Perugia non si possono idealmente non unire davanti al Monumento della loro libertà nel nome del nonviolento Aldo Capitini e delle vittime inermi del 20 giugno 1859".

Gallery