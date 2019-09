INVIATO CITTADINO Cattedrale, il portale dello Scalza coperto da un telo verde

Coperto da un telo verde il portale dello Scalza (su progetto di Galeazzo Alessi), ossia quello che apre sull’ingresso laterale della cattedrale, versante piazza Grande.

Nessun allarme: si tratta di normale “piccola” manutenzione. Ieri era toccato all’ingresso di piazza Danti e oggi si lavora a quello di fronte alla Fontana, erroneamente ritenuto principale, solo perché è più utilizzato.

Il magnifico portale ligneo è opera di un grande artista che ne curò i minimi particolari. Qualche anno fa, era ridotto in cattive condizioni. Per questo, i canonici chiamarono in causa l’ebanista Gustavo Sanchirico, il mago del restauro ligneo. Non fu un lavoro semplice, ma l’opera ne uscì letteralmente rinata.

Ora si tratta di fare piccoli interventi, come quello di spalmare un idoneo protettivo che salvi il legno dalle offese degli agenti atmosferici, sole e umidità.

Dicono che domani sarà tutto finito. E il portale potrà essere ammirato dalle delegazioni che celebreranno ai Notari il settantesimo montessoriano.