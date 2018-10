Castiglione del Lago, l'ufficio postale chiuso per lavori fino a fine mese: niente bancomat

Chiuso per lavori. L'ufficio postale di Castiglione del Lago di via Fratelli Rosselli resterà chiuso per lavori di manutenzion da mercoledì 17 a martedì 30 ottobre. Nell’ambito degli interventi, spiegano da Poste, è previsto anche il riposizionamento dello sportello dell’ATM Postamat che nel corso dei lavori non sarà operativo. La riapertura è prevista per mercoledì 31 ottobre.

Poste Italiane, per ovviare al problema, "ha predisposto il potenziamento del vicino ufficio postale di San Fatucchio in Via Belveduto, 11 che, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45, garantirà anche la consegna della corrispondenza a firma non recapitata".