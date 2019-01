Isola Polvese, Batino scrive a Busitalia: "Sia attivato un traghetto da Castiglione del Lago"

Un traghetto per l'isola. La Polvese fa parte del territorio comunale di Castiglione del Lago, ma dal capoluogo non c'è possibilità di raggiungere la più grande isola del Trasimeno. Il sindaco Sergio Batino ha scritto ai responsabili di Busitalia e, per conoscenza, alla presidente della Regione Catiuscia Marini, all'assessore Giuseppe Chianella e al nuovo Presidente della Provincia Luciano Bacchetta, chiedendo un intervento per modificare la situazione.

"Nonostante le ripetute segnalazioni de parte di questo Comune - si legge nella lettera - ad oggi non è previsto nessun collegamento tra Castiglione del Lago e Isola Polvese, isola che ricade nel territorio comunale. Si precisa che tale situazione reca grave danno al nostro territorio sia in riferimento alle tante presenze turistiche che ai nostri cittadini. Considerato che la vigente concessione attribuisce a Busitalia l'uso in esclusiva dei pontili, con un evidente impossibilità da parte privata di mettere in atto proprie iniziative per garantire almeno in alcuni periodi dell'anno uno stabile collegamento, si chiede di attivare almeno nella stagione turistica, da aprile a settembre, un collegamento giornaliero da Castiglione alla Polvese. Si chiede anche a Regione e Provincia di intervenire in merito per garantire tale collegamento o creare le condizioni per permettere a soggetti privati di effettuare tale servizio".