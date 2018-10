Castiglione cinema, lo speciale di cinepop è girato con iphone da studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Med Store e Sky Cinema salgono in cattedra a "Castiglione Cinema” in occasione dei 90 anni della Rivista del Cinematografo. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo ha visto protagonisti ospiti illustri, sceneggiatori, registi, attori, critici, addetti ai lavori e appassionati in una quattro giorni ricca di eventi. Al centro di tutto il cinema, raccontato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di Castiglione del Lago dagli autori della trasmissione CinePop insieme al team Med Store durante laboratori di produzione audiovisiva. Un workshop diviso in due giornate di formazione: dalla presentazione del programma CinePop, passando per seminari pratici sull’utilizzo dell’ultima generazione di iPhone per realizzare riprese di alta qualità, fino a lezioni in redazione in cui gli studenti, divisi in gruppi di produttori e responsabili relazioni esterne, giornalisti e inviati e infine registi, hanno prodotto una puntata di CinePop. I momenti formativi sono culminati nella realizzazione di uno speciale della trasmissione con interviste agli ospiti della kermesse nei luoghi simbolo della città, girato interamente dagli studenti con iPhone e DJI Osmo Mobile. “Proporre un cinema di qualità senza però fornire gli strumenti per comprenderne la ricchezza sarebbe inutile, - dice Stefano Parcaroli, direttore Generale Med Store - così l’organizzazione del Festival ha voluto inserire nel programma momenti dedicati alla formazione che abbiamo subito condiviso con molto piacere. L’utilizzo del cinema ai fini didattici con momenti rivolti ai ragazzi delle scuole è fondamentale per estendere le conoscenze degli studenti e renderli protagonisti di uno speciale che andrà in onda giovedì 11 ottobre in prima serata su Sky Cinema Uno HD”.

Gallery