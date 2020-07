Castelluccio, Norcia e la fioritura: 14mila auto al giorno, domenica picco di 17mila

La fioritura incanta il mondo. Anche lo scorso week end Norcia e Castelluccio sono state prese d'assalto: domenica picco di circa 17000 veicoli transitati nei varchi del Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella settimana che va dal 6 al 12 luglio, i cinque varchi elettronici hanno registrato una media di circa 14000 transiti giornalieri. “Lo scaglionamento degli arrivi nell' arco della settimana consente a chi può, di godere appieno della nostra ospitalità, del nostro ambiente, ed in particolare della fioritura che in questi giorni ha raggiunto il suo culmine. Vi invitiamo a continuare a scegliere Norcia e il suo territorio per le prossime vacanze estive per le quali abbiamo preparato un cartellone dell' Estate Nursina ricco di eventi per bambini, ragazzi e famiglie” ha detto l'Assessore al Turismo Giuseppina Perla .