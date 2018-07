La perla dei Sibillini non deve essere abbandonata: buone notizie, riapre il primo agriturismo di Castelluccio

Per chi è nato e lavora in una terra come Castelluccio di Norcia, vedetta dei Sibillini, è impensabile non lottare per cercare di ripartire dopo il terremoto del 2016, che non ha però spezzato l'identità di questi luoghi e i suoi abitanti. Ed è per questo che dopo due anni di attesa riaprirà il primo agriturismo ristrutturato dopo il sisma, e lo farà con una inaugurazione all'interno della struttura. "Una bella notizia per chi decide di pernottare in uno dei luoghi più belli d'Italia e del mondo"- scrive con un post su facebook il gruppo "Un aiuto concreto per i Sibillini".

L'agriturismo Monte Veletta, riaprirà al pubblico mercoledì primo agosto, e lo farà offrendo un buffet a tutti i partecipanti a partire dalle 15. Tanti i messaggi di auguri e congratulazioni per chi ha deciso di non mollare e di ripartire nonostante le criticità che questo bellissimo borgo dei Sibillini ha dovuto subire. Ora Ottavio Testa, titolare della struttura, insieme alla famiglia è pronto a riaprire le porte dell'accoglienza in uno dei luoghi certamente più suggestivi e magici dell'Umbria.