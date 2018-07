Castelluccio, il grande giorno è arrivato: nuova vita per le attività commerciali

Rifiorire e rinascere. Il giorno ufficiale della ripartenza di Castelluccio di Norcia è arrivato. Lunedì 16 luglio, per la precisione. La fioritura del Pian Grande ha fatto impazzire i social e i turisti, con un boom di 10mila visitatori in un solo fine settimana. La via per risorgere dal terremoto è ancora lunghissima - tra burocrazia, ricostruzione e battaglie ancora aperte, ma l'inaugurazione delle prime delocalizzazioni delle attività commerciali di Castelluccio è un primo passo importantissimo.

"Si terrà lunedì 16 luglio, alle ore 11.30, a Castelluccio di Norcia, la cerimonia per la presentazione delle prime delocalizzazioni delle attività economiche della frazione. Sarà il vice presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, a presiedere alla cerimonia, cui parteciperanno – tra gli altri - il sindaco del Comune di Norcia, Nicola Alemanno, e rappresentanti della Comunanza agraria". Il cammino è ufficialmente ripartito.

Nel frattempo, però, arrivano altre buone notizie. La comunità dei camperisti ha incluso Castelluccio tra le migliori 10 mete italiane da visitare in estate. Come da citazione: "Non è la singola picconata che spacca la pietra, ma la somma di tutte le picconate"