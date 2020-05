Un castello in svendita: all'asta armature, letti a baldacchino, quadri e arredi per oltre 500mila euro

Armature, servizi da cucina, dipinti, caminetti e arazzi. La stagione delle aste giudiziarie riprende con un lotto di importanza, storica ed economica, notevole. Vanno all’incanto, infatti, gli arredi di un castello nelle vicinanze di Deruta: 430 pezzi per un valore di oltre mezzo milione di euro.

Il lotto, in vendita il 19 giugno 2020 con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com è composto da “oltre 430 voci d’inventario di opere d’arte, arredi di pregio, antiquariato tra cui: numerose opere pittoriche di varie epoche e stili, incisioni, lampadari lampade applique di Murano,arazzi, statue e sculture, tappeti, piatti vasi vasellame di deruta, armature e armi medievali, mobili di pregio e di antiquariato, caminetto in marmo scolpito. N. 2 cucine in legno”. Il prezzo base dell’asta è di 576.394 euro, con rilancio minimo di 2mila euro.

Si possono visionare i beni solo su prenotazione a mezzo mail fallimenti@ivgumbria.eu entro le ore 12 di giovedi 11 giugno 2020, “fatti salvi ulteriori provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria, concernenti la attuale emergenza epidemiologica”. I beni si trovano a Castelleone di Deruta e sono visionabili a questo indirizzo.