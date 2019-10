Case senza elettricità per ore: lavori Enel a Perugia, Marsciano, Fossato di Vico e Gualdo Tadino

Lavori Enel a Perugia città zona via delle Conce, di Marsciano frazione Spina, Gualdo Tadino (frazione Palazzo Mancinelli) e Fossato di Vico nella giornata di venerdì 11 ottobre. Ecco la mappa delle vie e gli orari

Perugia, venerdì 11 ottobre, dalle ore 9:00 alle 10:30, pochi civici di via Bonaccia, via Abruzzo, via Baciadonne, via delle Conce, via Snella, via Imbriani, via Alessi, via della Viola, via della Madonna.

Marsciano, Spina, venerdì 11 ottobre, dalle ore 13:30 alle 16:30, pochi civici di piazza Polimanti, via IV Novembre, via del Tempio, piazza dello Statuto, via Vittorio Veneto, via Marzobotto, via Roma, via Vittorio Emanuele, via Spina, via Roma.

Gualdo Tadino, venerdì 11 ottobre, dalle ore 8:15 alle 15:45, pochi civici di frazione Palazzo Mancinelli, e nel territorio comunale di Fossato di Vico pochi civici di via Palazzolo, via Castelvecchio, via Colbassano, via Case bruciate, vocabolo Cottime, via Categge.

Come spiega una nota di E-Distribuzione, "nel caso di Perugia, l’intervento sarà rapido e consisterà nello spostamento di alcune prese e nella manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia. A Marsciano, invece, i tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno alcune componenti elettriche nella cabina “Spina”, mentre tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico sottoporranno la cabina, che distribuisce l’energia ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, a restyling completo attraverso l’installazione di apparecchiature motorizzate che consentiranno di completare il telecontrollo del sistema elettrico in uscita dall’impianto con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. In tutte le circostanze saranno effettuati i riassetti dei carichi in tutte le aree per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità".