Case Bruciate, lavori in corso per rinnovare la rete elettrica

Proseguono i lavori per il potenziamento della rete elettrica di media e bassa tensione. Lunedì 21 gennaio E-Distribuzione effettuerà un importante intervento in città per il potenziamento della cabina elettrica “Omicini”, snodo elettrico locale che fornisce alimentazione all’omonima via e alle limitrofe via Gigliarelli, via Monte Morcino, via Stefania, via Villa Glori, via Evangelisti, via degli Olivetani, via dell’Angora, via Severina e a tutta la zona di città intorno a Case Bruciate.

La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling attraverso la sostituzione e il rimontaggio completo delle apparecchiature elettromeccaniche, con nuovi scomparti, trasformatori e interruttori motorizzati che consentiranno di completare l’automatizzazione del sistema elettrico in uscita dall’impianto con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per una distribuzione equilibrata dell’elettricità.

I lavori, inoltre, sono propedeutici alla posa di una nuova trasversale elettrica di media tensione, che si aggiungerà alle linee esistenti e che migliorerà ulteriormente la qualità del servizio elettrico per centinaia di clienti grazie al sistema elettrico completamente telecomandato, dotato delle migliori innovazioni tecnologiche e “richiudibile in anello”, ovvero che nel caso di disservizio a una linea sarà possibile attivarne immediatamente un’altra di riserva, cosiddetta controalimentante, per garantire la continuità del servizio elettrico. Si tratta di investimenti imporanti con cui E-Distribuzione intende dotare molte aree dell’Umbria di un sistema elettrico sempre più efficiente e resistente.

Le operazioni di lunedì devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio per lo smontaggio e il rimontaggio dell’impianto, che E-Distribuzione ha programmato nel seguente modo: lunedì 21 gennaio, dalle 8 alle 16, Perugia, via Omicini civ. 8, 31, da 35 a 39, da 97 a 107, da 115 a 119, da 123 a 125, 133, 147, 161, 165, da 169 a 181, sn (senza numero); via Gigliarelli civ. da 32 a 36, da 40 a 50, da 99 a 105, 131, da 135 a 143, 153, da 163 a 167, da 179 a 181; via Monte Morcino civ. da 2 a 12, da 18 a 22, 28, 32, da 1 a 7, 19, da 29 a 31, 47, sn; via Stefania civ. 2, 34, 42, da 46 a 52, 56, 1, da 5 a 7, da 13 a 15, 25; via Villa Glori civ. da 2 a 6, 32, da 52 a 54, 60, sn; via Evangelisti civ. 2, 6, 12, 18, 11, 25, 67, 71, sn; via degli Olivetani civ. 2, 8, 14, sn; via Severina 2, da 6 a 10, sn; via Case bruciate 121; sn; via dell’Angora civ. 53, 57.

Venerdì 25 gennaio sarà necessaria un’ultima interruzione programmata di minore durata, dalle 13:30 alle 16, per l’entrata in esercizio della nuova dorsale elettrica e il ripristino del normale schema di rete con l’attivazione collegamenti alla rete elettrica della cabina rinnovata.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.