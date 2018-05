Carta d'identità elettronica, nuovo servizio online per la prenotazione: tutte le informazioni

E' disponibile nell'area dei servizi on-line del portale istituzionale del Comune di Perugia il nuovo sistema di prenotazione per richiedere la Carta di Identità Elettronica (a questo indirizzo). Per accedervi è sufficiente autenticarsi se si è già registrati al Sistema di gestione di identità digitale; se, invece, si accede per la prima volta è necessario registrarsi seguendo passo passo quanto richiesto dal sistema stesso. Per la prenotazione si possono scegliere direttamente online la sede, il mese, il giorno e l’ora in cui si desidera fissare l’appuntamento, inserendo i dati richiesti. E’ possibile anche consultare e/o cancellare le prenotazioni effettuate.

“Si tratta di un ulteriore passo nella direzione della digitalizzazione dei servizi –ha spiegato l’assessore Wagué- che permette ad utenti e uffici di rendere più efficiente il servizio stesso, velocizzare le pratiche e risparmiare tempo e denaro.”

Resta ferma, naturalmente, la possibilità di prenotare un appuntamento anche presso gli sportelli URP e Attività decentrate nei rispettivi orari di apertura per chi non avesse la possibilità dell’accesso online. Nel giorno fissato per l’appuntamento il richiedente la CIE dovrà, quindi, recarsi presso la sede prenotata con una foto tessera e la documentazione richiesta (elencata nella scheda informativa).

Si ricorda che il costo della carta è di € 22.20 (nuova/rinnovo) e di € 27.30 (duplicato) in contanti. Dal 1° settembre 2016 la carta di identità elettronica (CIE) non viene più rilasciata dagli uffici comunali, ma viene spedita dal Ministero dell’Interno entro 6 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo indicato all'operatore dell'ufficio.