Un prete a Rebibbia, l'esperienza di don Mauro Leonardi in un incontro al monastero di Sant'Agnese

Grazie all’interesse e alla generosità di tante persone, dopo quel primo incontro apripista di giugno 2019 “Che cosa ci fa un prete dell’Opus Dei a Rebibbia” tenutosi sul Lago di Como, diverse persone si sono messe in contatto con me per fare qualcosa del genere anche nella loro città, e gli incontri si sono moltiplicati.

Domenica 19 gennaio, alle ore 16.30, sarà la volta del Salone del Monastero delle Clarisse di Sant’Agnese a Perugia. Parleremo di Mt 25, 36 “ero in carcere e siete venuti a visitarmi” e dal punto di vista dei sacerdoti che aiutano detenuti e guardie nella difficile esperienza della carcerazione.

Può essere utile a questo proposito sfogliare la categoria del blog Rebibbia e guardare il video intervista a don Roberto Guernieri girato da Tele Pace in occasione del Giubileo della Misericordia.