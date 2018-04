La banda dei soliti furbetti: facevano la spesa senza pagare, due colpi al Conad ed Emi

Fermata banda specializzata in furti, soprattutto nei supermercati dove erano soliti fare la spesa senza pagare. I carabinieri hanno spedito in un centro di prima accoglienza due minorenni rom e altri due della banda, maggiorenni, invece non potranno allontanarsi per un anno dalla Capitale dove sono domiciliati. Ad insospettire i militari è stata l'auto della banda parcheggiata su un marciapiede - targa bulgara - nei pressi di un supermercato di Monteluce.

Dopo una breve attesa, i Carabinieri hanno notato uscire di corsa, dal locale s“EMI”, i due minori che poi hanno nascosto all’interno dell’autovettura un ingente quantitativo di prodotti rubati. A quel punto è scattato il controllo e la perquisizione che ha consentito di sequestrare numerosi articoli per l’igiene personale. Ma nell'auto della banda c'era anche la spesa non pagata anche in un altro supermercato perugino: il Conad sempre di Monteluce. La refurtiva, per un valore complessivo di 1.640,00 euro, è stata interamente recuperata e restituita.