Capodanno a Perugia, stretta del Comune: niente vetro e contenitori di metallo dopo le 20

Stretta del Comune di Perugia su vetro e lattine in centro storico per la serata di Capodanno e per tutto il periodo natalizio. Ecco la comunicazione ufficiale di Palazzo dei Priori: "Si ricorda - scrive il Comune - che ai titolari di esercizi di vicinato, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti operanti nella zona del Centro Storico è fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 20.00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo, per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio 2019".

Stessa cosa per Capodanno: "Ai titolari di pubblici esercizi ed alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande annesse a locali di pubblico spettacolo del centro storico - sottolinea il Comune di Perugia - , inoltre, è fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici a decorrere dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2018 fino alle ore 06.00 del giorno successivo".