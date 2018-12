Capodanno, per festeggiare in centro il minimetrò allunga l'orario: corse fino a tarda notte

Ci siamo, tra poco getteremo via il vecchio calendario salutando così il vecchio anno. Pronti a festeggiare in centro storico ? Concerti, spettacolo pirotecnico e corse del minimetrò fino a tarda notte. Il 31 dicembre 2018 l’orario di esercizio del minimetrò sarà prolungato fino alle ore 02,00 (ultima corsa) del 1 gennaio 2019. Rimangono in vigore le agevolazioni tariffarie pubblicate sul sito internet www.minimetrospa.it.

Anche per quest'anno è stato scelto un format musicale itinerante grazie alle esibizioni delle marching band o - meglio - delle Three imaginary band: tre gruppi, tre specialità diverse, che accompagneranno la fine del vecchio anno sfilando lungo Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, Piazza IV Novembre, via Mazzini, Piazza Danti, via Oberdan, via Bonazzi, via dei Priori, Piazza Matteotti, ect.

A tutta musica, dunque, per salutare il 2019: un mix di jazz orchestrale, ma anche celebri musiche da ballo rivisitabili, ritmi latini e leggendarie colonne sonore di celebri film. Non mancheranno i ritmi della black music, come i migliori brani tratti dal panorama musicale italiano e internazionale a scaldare la notte più lunga dell'anno. Ma con una novità: tra le locations che ospiteranno i concerti, quest'anno ci sarà anche Piazza Fortebraccio, già piazza Grimana, come spazio in cui si ballerà dancehall e non solo.