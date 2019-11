Dossier Perugia candidatura a Capitale verde europea 2022: ecco le città premiata dal 2010 ad oggi

Il Premio capitale verde europea, a cui la città di Perugia si è candidata per il 2020, è stato istituito nel 2008 dalla Commissione Europea come riconoscimento alle città di almeno 100mila abitanti che hanno dimostrato e dimostrano interesse per il miglioramento dell’ambiente. Il riconoscimento è assegnato ogni anno da una giuria di esperti ad una città europea che dimostra di aver raggiunto standard ambientali di elevata qualità e di essere impegnata a conseguire obiettivi ambiziosi di ulteriore miglioramento ambientale e sviluppo sostenibile.

Dopo 11 assegnazioni l'Italia non è stata mai selezionata. Ecco le città dell'Europa Unita alle quali finora è stato riconosciuto il titolo sono: 2010: Stoccolma (Svezia) - 2011: Amburgo (Gernania) - 2012: Vitoria-Gasteiz (Spagna) - 2013: Nantes (Francia)- 2014: Copenaghen (Danimarca) - 2015: Bristol (Regno Unito) - 2016: Ljubljana (Slovenia) - 2017: Essen (Germania) - 2018: Nijmegen (Paesi Bassi) - 2019: Oslo (Norvegia) - 2020: Lisbona (Portogallo).