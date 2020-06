Cantone nuovo procuratore di Perugia, Bacchetta: "La nostra comunità sensibile ai temi della legalità"

, Non sono tardati ad arrivare gli auguri del presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, per la nomina del nuovo procuratore capo Raffaele Cantone. Bacchetta, in una nota, ha voluto dare il benvenuto al magistrato uscito vincente dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura (Csm).

“La nostra comunità da sempre sensibile ai temi della legalità nei confronti dei quali, anche come Provincia, ha da sempre messo in campo iniziative in stretta collaborazione con la magistratura e le forze dell’ordine – dichiara Bacchetta – saluta la nomina del dottor Cantone nella certezza che si proseguirà su questo binario.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il coinvolgimento – continua - dei giovani in sinergia con le istituzioni scolastiche ha dato importanti risultati attraverso iniziative di grande spessore umano e tecnico. Giungano quindi al neo capo della Procura della Repubblica di Perugia gli auguri più sentiti di buon lavoro nell’ambito del delicato lavoro che lo attende”.