Lavori di ripavimentazione sul Raccordo, la mappa degli interventi dell'Anas

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove è previsto il rifacimento del piano viabile tra Ponte San Giovanni e Magione per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Gli interventi consistono nella rimozione totale della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione sottostante fino a circa 60 cm di profondità e il rifacimento ex novo del piano viabile con asfalto drenante.

Nella serata di oggi sarà riaperta la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45).

Da domani, giovedì 28 maggio, il cantiere si sposterà sulla rampa di immissione sulla E45 in direzione Cesena per il traffico proveniente da Perugia/Firenze. In alternativa sarà possibile uscire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per il traffico proveniente da Bettolle e diretto a Ponte San Giovanni (PG) è consigliata l’uscita allo svincolo di Piscille, con prosecuzione lungo la viabilità locale. Il completamento di questa fase è previsto entro domenica 7 giugno.



Nella serata di ieri sono stati ultimati anche gli interventi sulle rampe dello svincolo di San Faustino in direzione Bettolle. Dalla scorsa notte il cantiere si è quindi spostato sulle rampe dello stesso svincolo in direzione Ponte San Giovanni, dove i lavori saranno ultimati entro sabato prossimo, 30 maggio.

In alternativa il traffico in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni potrà utilizzare lo svincolo di Prepo.

Dalla prossima settimana sarà invece interessato dai lavori lo svincolo di Prepo, che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. Oltre alle rampe, i lavori di risanamento riguarderanno anche l’asta principale, dove il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il cantiere comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni. Il completamento di questa fase è previsto entro il 10 giugno.