Centrale Umbra, il cantiere è finito: riaprono corsia e svincolo di Ospedalicchio

L'incubo è finito. Anas annuncia "di aver ultimato gli interventi di risanamento della pavimentazione sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” in località Ospedalicchio, nel comune di Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Il cantiere è in fase di smontaggio: la carreggiata e lo svincolo di Ospedalicchio Sud saranno pertanto riaperti entro il pomeriggio di oggi".



Come spiega ancora Anas "i lavori, eseguiti su entrambe le carreggiate, hanno riguardato la completa rimozione della vecchia pavimentazione e il rifacimento dell’intera sovrastruttura stradale fino agli strati profondi, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

Ancora in corso, invece, i lavori tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli e sulla strada statale 3 “Flaminia” a Foligno.