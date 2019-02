Umbria all'avanguardia in tutta Italia, a Cannara cure sperimentali per guarire gli animali

La città di Cannara all'avanguardia nella sperimentazione clinica delle cure veterinarie con cellule staminali. La ricerca condotta dai professori Piero Ceccarelli e Luisa Pascucci dell'Università di Perugia viene messa in pratica dal dottor Piero Boni e dal dottor Massimo Gamboni che svolgono la loro attività sul territorio di Cannara e prevede l'impiego delle cellule staminali per il trattamento di diverse patologie che affliggono bovini, cani e gatti. L'esito delle sperimentazioni cliniche è molto positivo e apre a scenari incoraggianti.

“Sono molto orgoglioso del lavoro fatto dal dottor Boni e dal dottor Gamboni – afferma il sindaco Fabrizio Gareggia - Per Cannara è motivo di orgoglio sapere di poter contare su professionisti di grande valore che finalizzano studi e ricerche scientifiche iniziati già dal 2005 dall'Università di Perugia. Tra l'altro in Italia questa sperimentazione viene effettuata solo a Milano e Cannara a testimonianza del fatto che il nostro territorio brilla per capacità e innovazione”.