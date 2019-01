Canile sanitario di Perugia, sopralluogo della Lega

Il canile sanitario di Perugia è stato oggetto di una visita da parte del senatore Simone Pillon, del collega l'onorevole Riccardo Augusto Marchetti, insieme con Chiara Pasquale e Gianluca Taburchi della Lega Giovani. Il sopralluogo si è reso necessario per comprenderne da vicino le problematiche.

“Il tema della cura degli animali è importantissimo - afferma Chiara Pasquale della Lega Giovani – All’interno del canile abbiamo trovato una situazione migliore di quella che pensavamo. Questo, però, non basta e come Lega ci impegneremo per apportare fondamentali miglioramenti. Come è stato spiegato dalla responsabile, dottoressa Mancini, sono molto incoraggianti i dati sulle restituzioni dei cani ai legittimi proprietari e sulle adozioni. L’obiettivo, fondamentale, resta quello dare una casa a tutti i nostri amici a quattro zampe".

"Come Lega auspichiamo che i lavori iniziati all’interno del canile siano portati a termine in tempi brevi. L’impegno che ci prendiamo é quello di mantenere alta l’attenzione sulle tematiche del benessere animale, sul territorio e che il canile di Perugia possa, grazie anche alla nostra attenzione, diventare una struttura all’avanguardia sotto ogni profilo - hanno espresso i rappresentati della Lega - Per far questo sarà indispensabile la collaborazione con le associazioni e costituire una sinergia con gli Enti istituzionali interessati e con l'associazionismo al fine di trovare una famiglia agli animali presenti nella struttura”.